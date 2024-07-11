Регистрацию на молодежный образовательный форум «Ладога» продлили до 14 июля

Регистрация на молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» продлена до 14 июля. Подать заявку можно на платформе «Росмолодежь.События» . Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике администрации Ленинградской области.

В рамках форума пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить грант в размере до 1 млн рублей на поддержку социально значимого проекта.

Участники, зарегистрировавшиеся на форум, могут подать заявку на грант «Росмолодежь.Гранты» до 4 сентября 2024 года по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/events/54553bf4-aa91-4b4d-9b80-4dd2719e65fa.

Продлевается регистрация на молодежный образовательный форум «Ладога» платформы «Росмолодежь.События». Подать заявку можно до 14 июля.

В этом году молодежь со всей России погрузится в тему культуры, искусства и истории. Участники узнают, как создавать молодежные проекты, направленные на построение гармоничного общества, сохранение идентичности и исторического наследия.

Участниками форума станут 600 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет: режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры, операторы, танцоры, музыканты, участники военно-патриотических организаций и объединений, представители движения «Волонтеры Победы», совершеннолетние дети участников специальной военной операции и ветераны специальной военной операции, психологи, краеведы, историки, ремесленники, дизайнеры народной одежды, участники Движения Первых, представители школ, родительских сообществ, штабов #МЫВМЕСТЕ и другие.

Форум соберет на одной площадке представителей культуры и искусства, которые смогут пройти обучение на одной из выбранных площадок: мастерская «Вдохновляем», мастерская визуального контента и ART-искусства «Создаем», историко-патриотическая площадка «Помним», площадка укрепления семейных отношений «Любим», площадка укрепление межнационального согласия и сохранения идентичности «Уважаем», развития добровольчества «Помогаем».

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Росмолодежью. Форум проводится с 2009 года. Сквозными темами форума стали Год семьи, десятилетие науки и технологий, проект «Твой герой», проект «Без срока давности», наследие Всемирного фестиваля молодежи и развитие карьеры и предпринимательства.

«Росмолодежь.События» — специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров.

Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы «Росмолодежь.События»), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).