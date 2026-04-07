Регистрация на Всероссийскую игру «Семейная зарница» открыта до 24 апреля

Продолжается регистрация на Всероссийскую игру «Семейная зарница». Заявку можно подать до 24 апреля, сообщает Telegram-канал « Защитники Отечества ».

Этот проект объединяет семьи со всей России и нацелен на то, чтобы показать, что самая сильная команда начинается дома. Участники смогут провести время вместе, пройти испытания и создать новые семейные традиции.

Семьи ждут маршрутная квест-игра и военно-тактическая игра на местности. Также состоится творческий конкурс.

В данном проекте участвуют семейные команды, состоящие из 4 человек. Соревнования разделены на несколько этапов: муниципальный, зональный, региональный и финальный. После региональной ступени к каждой команде присоединяется наставник — ветеран СВО, который сопроводит семью до финала.

Организатором игры выступает Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минобороны РФ и Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

