Регистрация на конкурс «Лидеры строительной отрасли» завершится 1 июня

Продолжается регистрация для участия в IV Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли». Она продлится до 1 июня 2024 года и проходит на сайте , сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» — открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый, дистанционный, будет включать в себя онлайн-тестирование управленческого потенциала, уровня профессиональных компетенций и запись видеоинтервью. Участники, успешно прошедшие отбор, выйдут в дистанционный полуфинал, который состоится с 20 июня по 15 июля, и будет включать в себя образовательные программы от представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, нацеленные на выявление профессиональных навыков, в формате социально экономических игр.

Финал пройдет в очном формате с 8 по 11 августа, в преддверии дня строителя. Наставники проведут семинары для участников конкурса, а конкурсанты в составе проектных офисов будут решать задачи в отраслевых бизнес-играх, презентовать и защищать свои проекты. Так, одной из тем конкурса станет применение и перспективы развития в строительстве искусственного интеллекта, внедрение передовых технологий в проектировании, цифровизация отрасли и формирование комфортной городской среды.

Финалисты войдут в кадровый резерв. По итогам отборочных этапов экспертный совет конкурса и жюри выберут победителей, проекты которых лягут в основу Стратегии развития строительной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.