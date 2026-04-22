Регионы усилят вывоз отходов в майские праздники

В период майских праздников ожидается рост количества отходов: сейчас в среднем за неделю в федеральный сервис «РЭО Радар» поступает порядка 700 сообщений о проблемах с вывозом отходов. В майские праздники их количество растет до 30%. Так, в 2025 году число сообщений в сервисе в майские праздники приблизилось к одной тысяче. Региональные операторы усилят графики вывоза, чтобы исключить возникновение навалов и свалок, передает пресс-служба РЭО.

При обнаружении навалов на контейнерных площадках или возле них, несанкционированных свалок или нарушений утилизации отходов, следует сообщить об этом в цифровой сервис «РЭО Радар» — через сайт или круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 551-31-20. Все сообщения Российский экологический оператор оперативно передаст в регионы для устранения нарушений.

«РЭО Радар» позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как нарушение сбора мусора, несвоевременный вывоз, нарушение содержания контейнерной площадки, стихийная свалка, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

«Традиционно в майские праздники россияне отдыхают в дачных кооперативах, в парковых и лесных зонах, на водоемах, да и просто в своих домах и квартирах. Поэтому растет количество отходов. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения экологической обстановки. Однако важно не забывать: чистота начинается с каждого из нас. Необходимо ответственно относиться к уборке после отдыха на природе», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.