Фото - © Контейнерные площадки для сбора отходов в Красногорске/Медиасток.рф

сегодня в 18:43

Регионы с дефицитом контейнеров выполнили план по закупкам на 38,53%

Регионы с наиболее высокими уровнями дефицита инфраструктуры по накоплению ТКО приобрели 18 710 контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«В 2025 году регионы с наиболее высокими уровнями дефицита должны создать 8 952 контейнерных площадки и закупить 48 558 контейнеров. На данный момент создано 1 437 контейнерных площадок, или 16,05%, и приобретено 18 710 контейнеров, или 38,53%», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

За прошедшую неделю указанные регионы создали 287 площадок и закупили 2327 контейнеров.

«Позитивная динамика наблюдается в Краснодарском и Алтайском краях, Республиках Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республике, Смоленской, Калужской, Самарской, Новгородской, Тверской, Оренбургской, Архангельской, Ростовской, Псковской областях», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Регионами-аутсайдерами признаны Республика Алтай, Забайкальский край, Камчатский край. В этих субъектах планы утвердили, но фактическую реализацию «на земле» еще не показали.