Региональный семинар «Орлята России» завершился в Подмосковье

В Клинской гимназии имени В. И. Танеева, одной из флагманских школ проекта «Орлята России», состоялся региональный семинар-совещание для педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих программы проекта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Семинар начался с церемонии открытия, во время которой юные «Орлята России» выступили с танцевальным номером. С приветственными словами к участникам обратились начальник управления образования городского округа Клин Елена Завальнюк, директор гимназии Полина Завальнюк и ведущий эксперт РРЦ «Навигаторы детства» Московской области Анна Козлова.

После официальной части педагоги разделились на семь тематических треков программы, где познакомились с новыми методиками преподавания и приняли участие в творческих мастер-классах. Так, в рамках трека «Эрудит» участники сыграли в «Педагогическое лото», «Ответь за 5 секунд», разгадывали ребусы и шифровки, а также пытались собрать гимн «Орлят России». Трек «Орленок-Мастер» был посвящен освоению технологии шитья: педагоги изготовили сувениры для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, и получили шаблоны для работы с детьми.

Семинар стал площадкой для обмена опытом между педагогами. Участники отметили, что получили полезные знания для дальнейшей работы с детьми в рамках проекта «Орлята России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.