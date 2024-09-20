Региональный форум «Промышленное Подмосковье» состоится в Раменском 4–5 октября

сегодня в 14:30

Форум «Промышленное Подмосковье» впервые предлагает собрать за одним столом представителей исполнительной власти муниципального и регионального уровней, специалистов, работающих в сфере наследия (урбанистов, экономистов, культурологов, музейщиков, архитекторов и пр.), а также собственников промышленных комплексов, являющихся объектами промышленного наследия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум предполагает участие студентов-архитекторов, музеологов, историков, будущих специалистов в сфере туризма, которым предстоит в будущей профессиональной жизни работать с промышленным наследием.

Среди спикеров Форума — специалисты в области актуализации и ревитализации объектов промышленного наследия федерального и регионального уровня, урбанисты, культурологи, экономисты и т. п.

На площадках форума разберут успешные практики ревитализации и интеграции промышленных объектов, утративших свою функцию, в городское пространство, условия реализации государственно-частного партнерства в вопросах сохранения и актуализации культурного наследия, проблемы и перспективы инвестирования в объекты промышленного наследия и направления изучения и осмысления промышленного наследия Подмосковья.

Тематические сессии пройдут в ДК им. Воровского и Раменском музее. Кроме того, для участников мероприятий и экспертов проведут экскурсии по Раменской фабрике.

Форум «Промышленное Подмосковье» организован администрацией Раменского городского округа, МУК «Раменский историко-художественный музей», исследовательским проектом «МосПромАрт» и пройдет при поддержке Фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.