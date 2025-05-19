Региональный этап Всероссийского проекта «МедиаПритяжение» прошел в Подмосковье

В доме «Движения Первых» состоялся региональный этап Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Проект направлен на выявление лучших медиакоманд из разных городов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках МедиаФорума около 600 медийщиков посетили встречу с Ариной Балериной — лайфстайл блогером, известной своими видео о жизни балерины, ведущей и преподавателя. Она рассказала учащимся о своем пути в блогинге, поделилась рекомендациями по созданию контента и ответила на вопросы участников. В завершение встречи прошла автограф-сессия.

Также в рамках форума прошли защита проектов и мастер-классы, посвященные основам создания видео, написанию текстов и публичным выступлениям. Завершилось мероприятие выступлением шоу-балета «FIRE» и Ксении Ворошиловой.

В номинации «МедиаКоманда» 1-е место заняла команда «Наш контент» из городского округа Балашиха, 2-е место — «Школьный медиацентр НБmedia» из городского округа Чехов, 3-е место разделили «Школьный союз» из городского округа Долгопрудный и «Медиахаб» из Богородского городского округа.

Победители будут представлять Московскую область на окружном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.