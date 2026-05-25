Региональный этап Президентских состязаний стартовал в Щелкове

Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» открылся 25 мая в спорткомплексе «Подмосковье» в городском округе Щелково. В финале участвуют 17 команд из 14 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В заключительном этапе выступают команды из Богородского городского округа, Власихи, Домодедово, Жуковского, Истры, Красногорска, Коломны, Люберец, Мытищ, Павлово-Посадского городского округа, Пушкинского, Щелкова, Химок и Чехова.

«Президентские состязания ежегодно проходят в Подмосковье с 2010 года и уже стали настоящей спортивной традицией. Главная задача проекта — не только выявить лучших, но и вовлечь как можно больше школьников в систематические занятия физической культурой», — отметили организаторы соревнований.

В течение двух дней участникам предстоит пройти спортивное многоборье, подвижные игры, легкоатлетическую эстафету и теоретический конкурс. Соревнования организованы при поддержке министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.