Регоператоры Подмосковья представили область на Российском экологическом форуме

В городском округе Истра прошел 4-й Российский экологический форум, участие в котором приняли специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, подведомственных отраслевых организаций и руководители 7 региональных операторов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основная цель мероприятия — привлечь специалистов отрасли к актуальным проблемам и коллегиально найти пути их решения без вреда для экологии.

Одна из сессий форума была посвящена деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, в рамках которой обсуждались организационно-экономические вопросы работы. Также был представлен стенд компании «МСК-НТ» посвященный проекту «Сожми и закрути ПЭТ», который посетили более 800 юных экологов.

«Экономика замкнутого цикла стремительно развивается с каждым годом, поэтому важно делиться идеями и подводить итоги проделанной работы. Сегодня в Подмосковье мы стараемся обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой для сбора вторичного сырья — внедряем новые проекты, совершенствуем комплексы по переработке отходов, создаем информационные платформы», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Масштабная дискуссия развернулась также на темы нормотворчества в отрасли, цифровизации и планов на будущее по развитию технологий в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Всех гостей ждали увлекательные мастер-классы и интерактивные зоны.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.