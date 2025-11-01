Региональное отделение РЭО откроется в Курской области

На заседании Общественного совета при министерстве природных ресурсов Курской области, которое провели председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и губернатор Александр Хинштейн, приняли решение о появлении регионального отделения организации, передает пресс-служба РЭО.

«Призываю вас к неформальному общению. Наверное, обратили внимание, что мы с губернатором вышли без галстуков. Это сигнал вам: и чиновникам, и общественникам говорить простым понятным языком, говорить честно, открыто, откровенно», — заявил Исмаилов.

Кроме этого, глава региона отметил, что основная задача — сделать работу Общественного совета максимально открытой и эффективной. В его состав должны входить неравнодушные и честные люди, готовые поднимать актуальные экологические проблемы и искать реальные пути их решения.

В ходе заседания также обсудили реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» и конкретные направления работы. Особое внимание уделили теме полигонов твердых коммунальных отходов. Было предложено передать полномочия по работе с этими объектами от регионального МинЖКХ и ТЭК в ведение Минприроды Курской области.

Губернатор области поддержал инициативу учредить региональную награду «Почетный эколог Курской области».

По итогам заседания принято решение о создании в регионе двух общественных структур — Курского отделения Всероссийского общества охраны природы и регионального отделения Российского экологического общества.