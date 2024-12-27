Региональная приемная «Единая Россия» приняла граждан по вопросам образования

Заявители из Химок пришли на встречу лично. Жителей интересовал вопрос о ходе капитального ремонта здания гимназии на улице Тюкова. Также задавали вопросы о продлении программы «Умные каникулы», компенсации аренды жилья и грантовой поддержки учителей дефицитных специальностей в 2025 году, а также о продолжении практики единовременной выплаты участникам, призерам и победителям всероссийской олимпиады школьников.

«Создание комфортной образовательной среды — это один из приоритетов для жителей городов, который, к слову, лежит в основе всей Народной программы „Единой России“. Тематические встречи с гражданами региональная общественная приемная „Единой России“ организует постоянно. Сегодня мы не только ответили на вопросы, связанные в том числе с развитием образования в регионе, но и приняли обращения, которые носят личный характер. Благодарю главу городского округа Химки Дмитрия Волошина и его команду за помощь в организации встречи», — прокомментировала Алла Полякова.

Одна из актуальных тем — прием в школы детей с неродным русским языком, а также перевод детей-инофонов в другие образовательные учреждения. Вопросы поступили сразу из нескольких городских округов. Алла Полякова отметила, что 11 декабря 2024 года Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

«Мы в последнее время часто сталкиваемся с жалобами педагогов на то, что дети-инофоны не понимают объяснений учебного материала на русском языке. Это тормозит учебный процесс. Теперь, прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке детям нужно будет пройти тестирование по русскому языку. Экзамен будут проводить бесплатно, то есть он доступен каждому», — прокомментировала Алла Полякова.

Традиционно часть вопросов жители смогли задать в онлайн-формате. Со своими инициативами и вопросами обратились заявители из Егорьевска, Щелкова, Серпухова, Чехова, Луховиц, Мытищ и Фрязино. Обсуждали открытие классов по адаптивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличение размера заработной платы для технического персонала образовательных учреждений, получение статуса «Ветеран труда». По каждому вопросу дала подробные консультации замминистра образования региона Анна Гребцова и представители муниципальных администраций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.