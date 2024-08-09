Регату Radio Monte Carlo проведут в Москве 18 августа

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Алексей Чумаков и Юлия Пересильд споют для участников регаты в Москве

На севере Москвы в третий раз состоится Регата Radio Monte Carlo. Гонка пройдет 18 августа в яхт-клубе Royal Yacht Club, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Мероприятие станет частью программы Спортивных игр Восточного экономического форума. Его проведут при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт».

Для участников подготовили современные яхты класса J/70. За каждой командой будет закреплен опытный капитан.

«Формат гонок, в том числе дистанция, постановка генакера, будет определяться в день соревнований судейским комитетом в зависимости от погоды и силы ветра», — говорится в анонсе.

Победители получат призы от «Русской Медиагруппы» и партнеров холдинга. Кроме того, гости смогут насладиться выступлением кубинского певца Willie Key.

После соревнований участникам регаты и болельщикам дадут возможность поучаствовать в развлекательной программе.

Вечером на сцене появятся специальные гости — Алексей Чумаков и Юлия Пересильд с группой «Мандрагора». Мероприятие завершится кинопоказом под открытым небом.