Реестр холостяков: в РФ предложили путь для улучшения демографии
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко заявил, что в России необходимо создать реестр холостяков: это может стимулировать демографию, сообщает «Абзац».
«Надо повышать демографию. Все пути, ведущие к этому, вплоть до законов и реестров холостяков, должны оцениваться положительно. Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно», — сказал Мирошниченко.
По его словам, главное — это эффективность и безопасность. Среди других альтернатив — повышение выплат за каждого ребенка, жесткий запрет абортов и пропаганда семейных ценностей, а также венчания.
Он отметил, что создание и внедрение списка неженатых граждан лучше поручить специалистам в сфере семейного законодательства. Мирошниченко считает, что люди, разбирающиеся в тонкостях брачных отношений и искренне заинтересованные в улучшении жизни населения, справятся с этой задачей наилучшим образом.
Ранее депутат Государственной Думы Андрей Свинцов выступил с инициативой обязательной предустановки приложений для знакомств на мобильные телефоны жителей России. По мнению парламентария, это поможет людям стать более уверенными в себе при знакомствах, успешнее налаживать личную жизнь и избежать обмана со стороны мошенников.
