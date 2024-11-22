Редкий экземпляр: метеорит Чинге пополнил коллекцию Нижегородского планетария

В Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко появился новый уникальный экспонат — метеорит Чинге, вес которого составляет 85 кг, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты пояснили, что метеорит Чинге является редким экземпляром, который упал на территорию современной Тывы тысячи лет назад. Он отличается своей уникальной структурой и химическим составом. Посетители планетария смогут не только увидеть, но и прикоснуться к этому метеориту.

Метеорит Чинге будет находиться в экспозиции планетария в течение полутора лет.

«Рады, что наш экспозиционный фонд пополняется новыми предметами, связанными с космосом», — отметила директор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко Галина Муромцева.

Стоит отметить, что в мае этого года в Нижегородском планетарии завершилась масштабная модернизация.