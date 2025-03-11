Редкая мутация: стала известна причина смерти принца Люксембурга

«Когда есть мутация в гене POLG, он начинает работать неправильно. Из-за этого в клетках не образуются новые митохондрии. Соответственно, организм теряет „энергетические станции“, в результате чего клетки начинают умирать. Это довольно редкое заболевание, однако нельзя сказать, что это случай на миллион», — рассказал врач-генетик Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета Денис Черневский.

По его словам, основная причина редкой болезни — генетика: мутации в гене имели оба родителя принца, но сами не страдали от нее. Считается, что такая особенность встречается у одного из 10 тыс. человек.

Митохондриальные заболевания могут иметь разные симптомы, но наибольшим повреждениям подвержены органы, которые сильнее всего нуждаются в энергии — мозг, мышцы и печень. Сам принц знал о своем заболевании с 14 лет.