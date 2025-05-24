Редакция «Комсомольской правды» празднует 100-летний юбилей

На сегодняшний день в России вряд ли есть населенный пункт, где никто и никогда бы не слышал о редакции «Комсомольская правда». Эта газета до сих пор пользуется большой популярностью и, как и прежде, освещает самые актуальные и важные в стране и мире темы. 24 мая 2025 года редакция kp.ru отмечает 100-летний юбилей.

Первый выпуск «Комсомольской правды» вышел в свет 24 мая 1925 года. С этого момента Всесоюзная молодежная газета заняла центральное место во всей системе руководства Союзами и занялась патриотическим воспитанием молодых людей. Авторы газеты писали простым, понятным и местами шутливым языком о важных темах. Первый тираж издания составлял 31 тысячу экземпляров.

Благодаря ярким общественным инициативам газета быстро заняла лидирующие позиции в советской печати и уже в первый юбилей, на пятилетие, получила орден Ленина № 1 — за организацию движения ударных бригад и социалистического соревнования. Вся дальнейшая судьба редакции переплелась с историей страны.

Как развивалась редакция

В 1930-е годы газета активно занималась индустриализацией народного хозяйства, развивая движение трудовых рекордов и молодежные движения. Организовывала освоение Дальнего Востока и Крайнего Севера, создавала спортивные нормы. Ввела выездные редакции в журналистскую практику и поддерживала новую советскую культуру.

В годы Великой Отечественной войны редакция не осталась в стороне. Журналисты стали военными корреспондентами, работали на передовой. К сожалению, 16 сотрудников погибли на фронтах. В то время газета публиковала письма с фронта, организовала акцию «Посылки на войну» и поддерживала сбор металлолома для танков. Рассказ о Зое Космодемьянской и «Молодой гвардии» был первым. На всех фронтах работали 38 редакций газеты и агитпоезд «КП» в Сталинграде. Позднее газета была награждена орденом Отечественной войны I степени в 1945 году.

В 50-е годы редакция получила два ордена Трудового Красного Знамени за участие в восстановлении страны. В это время советская молодежь активно участвовала в международных фестивалях и спортивных первенствах. В 60-е годы газета стала акцентировать внимание на личности человека и его воспитании.

В то время журналист Василий Песков получил Ленинскую премию за книгу о судьбе человека и взял интервью у космонавта Юрия Гагарина. Газета пропагандировала научно-техническое творчество молодежи, научную организацию труда и демократизацию трудовых отношений.

В 70-е годы авторы редакции уделяли внимание ударным комсомольским стройкам: Байкало-Амурской магистрали, городу Гагарин в Смоленской области и машиностроительному заводу «Атоммаш», а также природоохранному движению, экспедициям, путешествиям, новым героическим образам на страницах газеты. В 1975 году газета получила очередную награду — орден Октябрьской Революции.

В конце 80-х редакция имела рекордный тираж в 22 млн экземпляров. С 1990 года газета стала независимой и перешла к частной собственности. С 1993 года издается в формате таблоида, с 1998 года — вся газета в этом формате. В 2009 году начало вещание радио «Комсомольская правда».

Как живет «Комсомольская правда» сегодня

В настоящее время «Комсомольская правда» является медиабрендом с великой историей, которая пропагандирует традиционные ценности и пользуется большим доверием у читателей, радиослушателей и партнеров. Редакция уже является крупнейшей медиакомпанией в стране, которая рассказывает для многомиллионной аудитории в том числе эксклюзивные истории, проводит расследования и освещает все актуальные темы внутри страны и за ее пределами.

Медиагруппа имеет 59 региональных редакций, 40 партнеров и 14 дочерних организаций. Общая аудитория составляет 52,2 млн человек.

Газета распространяется в 89 регионах России и 13 зарубежных странах. В портфеле изданий — ежедневная газета, еженедельные выпуски, сетевое издание, радио, телегид и специализированные издания. Есть также книжное издательство.

Награда президента Владимира Путина

Работа медиагруппы не осталась без внимания в том числе президента России Владимира Путина, который наградил коллектив орденом Почета. Соответствующее распоряжение опубликовано 24 января 2025 года.

«За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета коллектив акционерного общества „Издательский дом ‚Комсомольская правда‘“, город Москва», — говорится в президентском указе.

Орден Почета — это государственная награда, учрежденная в 1994 году первым президентом России Борисом Ельциным. Она присуждается за отличные результаты работы и влияние на развитие страны. Награда может быть дана за развитие культуры, благотворительную работу, спорт и другие заслуги. «Комсомольская правда» стала первой редакцией, которая получила этот орден в современной истории России.

Популярность

Согласно данным Mediascope, авторитетные общественно-политические издания «Комсомольская правда» привлекают внимание 2,8 миллиона читателей ежедневно.

Интернет-портал kp.ru стабильно находится среди десяти наиболее цитируемых ресурсов российского сегмента интернета. В рейтинге цитируемости федеральных печатных СМИ газета входит в пятерку лидеров, а в социальных сетях занимает место в тройке самых упоминаемых изданий. Радиостанция «Комсомольская правда» удерживает вторую позицию среди наиболее цитируемых радио страны.

Согласно рейтингу «Медиалогии» за период 2023–2024 годов, лидирующую позицию среди изданий, освещающих темы социальной ответственности, занимает «Комсомольская правда». В категории «Ежедневные газеты» это издание получило статус «МАРКА №1 в России» в декабре 2024 года. Кроме того, по данным исследований Online market intelligent, проводимых с 2019 по 2024 год, редакция возглавляет список брендов, пользующихся наибольшей любовью среди российских граждан.

Сайт

В настоящее время сайт редакции является лидером среди сайтов «СМИ и новости», у него высокая цитируемость. Портал входит в топ-3 Рунета, освещает социально-политические темы.

За время существования сайт получил четыре «Премии Рунета», две награды «Золотой сайт», а в 2018 году был признан «Лидером роста цитируемости».

Сайт kp.ru имеет 68 региональных сайтов в России и 4 за рубежом. На всех порталах публикуются новости, аналитика, видео и фото по 30 тематическим разделам. Ежемесячная посещаемость составляет порядка 59,3 млн человек. В общей сложности редакция набирает 145,3 млн просмотров в мире и имеет 9 млн подписчиков в соцсетях.

Видеопродакшен «Комсомольская правда ТВ» создал тысячи роликов, набрал 1,7 млрд просмотров и получил 15 наград.

Видеоредакция «КП ТВ» создала в том числе важные для истории проекты: «50 лет БАМу: от прошлого к будущему», документальный фильм об истории БАМа, собравший более 1 млн просмотров; патриотические проекты: «Медицина на передовой», 20 видеороликов с охватом аудитории более 7,2 млн просмотров; документальный проект «Героини» — 20 историй о смелых, добрых и удивительно сильных женщинах России. Охват проекта «Героини» составил 4,6 млн просмотров.

Редакция ведет проекты, продвигающие отечественную науку, образование и молодых ученых: «Научный стендап» и «Научный стендап 2.0», «Стобалльники ЕГЭ — гордость России».

Радио

Радио редакции работает круглосуточно с 2009 года на частоте 97,2 FM. За эти годы оно стало очень популярным — теперь его можно услышать более чем в 400 городах и поселках страны. По последним данным Mediascope, эта радиостанция входит в пятерку самых популярных разговорных радио страны, а «Медиалогия» поставила ее на второе место среди всех цитируемых радиостанций России. Послушать эфиры можно также на сайте radiokp.ru или в мобильном приложении.

Радиостанция привлекает огромную аудиторию — около 5 миллионов слушателей еженедельно. В 2024 году подкасты радиостанции послушали 43 миллиона раз. Контент эфира разнообразен и включает новостные выпуски, аналитические передачи, радиомарафоны и авторские программы, которые ведут известные журналисты и эксперты в различных областях.

В эфире обсуждаются самые актуальные темы дня. Качество работы радиостанции подтверждается престижными наградами. Она была признана лучшей в новостном и деловом форматах по версии RSA, получила премию «Герои пера» за социальное партнерство и стала победителем конкурса «СМИротворец».

Радиостанция также завоевала престижное признание, став лауреатом премии «Радиомания» в категориях «Прогресс года» и «Настоящий хит-парад». Кроме того, она одержала победу в этой же национальной премии в номинации «Новости». Такие достижения подтверждают высокое качество работы радиостанции в разных направлениях вещания.

Редакция в новых регионах и зоне проведения СВО

В 2022 году СМИ медиагруппы акцентировали внимание на освещении событий специальной военной операции и геополитического контекста. Основные темы публикаций стали касаться патриотического воспитания, науки, образования и поддержки русского мира. Журналисты активно работают в горячих точках и рассказывают, как обстоят дела на передовой на самом деле.

Медиагруппа начала проект по распространению газеты на освобожденных территориях Украины. Первая серия выпусков начала распространяться 5 мая 2022 года в Луганской и Донецкой народных республиках, в Харьковской области и среди российских военных.

Газету распространяют в том числе волонтерские организации. Общий тираж издания составлял более 20 млн экземпляров на 2022 год.

В августе 2024 года после атаки ВСУ на Курскую область был распространен экстренный выпуск «Комсомольской правды» с информацией о помощи от государства. Газеты еженедельно поступают в регионы и военные зоны в 2025 году.

Книги

Издательство «Комсомольская правда» выпускает в том числе книги на актуальные темы с экспертами. Особое внимание уделяется историческим изданиям. Книги помогают лучше понять прошлое и извлечь из этого важные уроки для будущего. На одной из недавних ярмарок литературы выделились книги о Дальнем Востоке и Курске.

Редакция занимается выпуском общественно-политических произведений, включая бестселлеры военкоров и другие издания. Книги предоставляют различные точки зрения, развивают критическое мышление и гражданское сознание. Редакция старается охватывать разные аспекты жизни и уделяет внимание всем ее направлениям.