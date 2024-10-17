Редактор Раменского телевидения спасла попугая

15 октября, Елена Цыганова, редактор Раменского телевидения, разместила объявления на страницах социальных сетей и развесила объявления у себя на подъездах о попугае, который оказался у нее в вентиляционной трубе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Попугайчик прилетел ко мне в вентиляционную трубу или шахту, как она правильно называется. Я сначала с утра не понимала, кто же там пищит, думала, что воробей или синичка. На помощь я позвала нашего завхоза, он, к сожалению, заскромничал, не хочет давать комментарии. Мы с ним открыли вот эту вот решеточку и спустя какое-то время мне Сергей Филиппович говорит: „Лена, иди, посмотри, кто там!“, и мы увидели, что выглядывает попугай, для нас это был на самом деле шок, и теперь вот этот вот красавец живет у меня», — рассказала Елена.

Коллеги совместно с Еленой решили, что попугай прилетел в вентиляционную шахту именно от соседей, поэтому стоит поместить объявление именно на своем подъезде. Поступило несколько звонков от неравнодушных людей, но сам хозяин не обнаружился.

Пока неразлучник не покидает ванную комнату, которая в результате чудесного стечения обстоятельств стала для него «спасительной обителью».

Елена подождет еще пару дней, чтобы узнать, не появится ли хозяин. Потом она планирует отдать его в добрые руки, но многие настаивают на том, чтобы Елена оставила попугая себе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.