Речная вода затопила трассу под Новокузнецком

сегодня в 18:07

Под Новокузнецком вода из реки вышла на дорогу в сторону Карлыка, на месте выставили наблюдательный пост. В самом городе уровень Томи и Кондомы вновь растет, сообщает Сiбдепо .

Вода затопила участок трассы в сторону Карлыка под Новокузнецком. Экстренные службы переведены в усиленный режим, на месте организовано круглосуточное наблюдение.

«Проезд транспорта открыт, наблюдательный пункт — выставлен», — сообщил глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин.

Подъем воды происходит после нескольких дней снижения уровней рек в Кузбассе, которые ранее выросли из-за паводка.

В Новокузнецке ситуация также осложняется: Томь и Кондома снова стремительно прибавляют в объеме. В мэрии предупредили, что к вечеру уровень воды может приблизиться к критической отметке в районе Абашево.

Жителям прибрежных улиц рекомендовали подготовиться к возможному подтоплению и соблюдать меры предосторожности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.