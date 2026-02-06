Технопарк открылся в сентябре прошлого года. Его создал НПП «Исток» им. Шокина, входящий в «Росэл» госкорпорации Ростех, а также МИРЭА — Российский технологический университет. Это одна из передовых подмосковных школ, которая готовит кадры для предприятий.

«Наш президент (Владимир Путин – ред.) всегда подчеркивает важность включенности реального сектора экономики, технологических компаний в процесс подготовки кадров. В передовых инженерных школах есть возможность буквально со школьной скамьи через специальные площадки, технопарки находить талантливых ребят и готовить под себя кадры, под конкретные задачи и проекты. Этот технопарк работает с сентября прошлого года. Тысяча школьников из инженерных и IT-классов Фрязина, Ивантеевки и Щелкова проходят здесь обучение. А всего в лекциях, мастер-классах и проектах уже приняли участие порядка 10 тыс. ребят», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, важно, чтобы школьники могли получать практические задачи от специалистов Ростеха — проектировать и программировать, опираясь на реальные кейсы предприятия. Инфраструктура объединяет современные лаборатории, полигоны для подготовки сборной по БПЛА и участников международной «Битвы роботов», киберспортивный центр, зоны виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Глава региона подчеркнул, что здесь ребята здесь проходят все процессы — от разработки до изготовления.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.