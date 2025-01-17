Реализован спецпроект об истории развития мировых смазочных материалов

Издание «Аргументы и факты» и «Газпромнефть — смазочные материалы» представили спецпроект об эволюции индустриальных и моторных масел. Мультимедийный продукт реализовали в формате интерактивной онлайн-книги, которая рассчитана на широкую аудиторию, в том числе на детей различного возраста.

Из «Истории смазочных материалов» читатели смогут узнать о самых актуальных технологиях производства, как в различные времена люди боролись с силой трения, а также каким образом создали первое моторное масло.

«Создание просветительских материалов — это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий. Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства — глобально совершенствоваться», — отметил генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

На Омском заводе «Газпромнефть-СМ» реализуют одну из самых современных технологий производства смазочных материалов. Благодаря комплексу гидроизодепарафинизации (ГИДП) появляются масла мирового качества на российской компонентной базе. На сегодняшний день портфель компании насчитывает свыше 1 тыс. наименований продукции для различных секторов экономики. А благодаря уникальным технологиям и опыту разрабатываются эксклюзивные смазочные материалы по индивидуальным запросам потребителей.

«Внедрение развлекательных методов в обучение популярно в педагогической среде, поскольку такой формат подходит самой широкой аудитории. Во-первых, изучать проект будет интересно как ребенку, так и взрослому. Во-вторых, представление сложных технических аспектов в доступной и увлекательной форме стимулирует интерес к профессии. Это весомый вклад в профориентацию, показывающий широту возможностей карьерного роста в сфере, связанной с высокими технологиями и инновациями», — сказал доктор технических наук, и. о. заведующего лабораторией института машиноведения им. Благонравова Илья Буяновский.

Мультимедийный проект стал продолжением серии просветительских материалов компании про нефтеперерабатывающую отрасль. Ранее «Газпромнефть-СМ» выпускала интерактивные продукты о современном разнообразии смазочных материалов и о производстве синтетических моторных масел.

«История развития смазочных материалов — это история прогресса технологий. Она показывает, как совершенствование смазочных материалов способствовало развитию транспорта, промышленности и инновационных технологий. Сочетание научности и популярности, исторический контекст и современный формат подачи информации — пример того, как можно решать одновременно образовательные, социальные и технологические задачи, помогая формировать не только профессионалов, но и общество с высоким уровнем технической грамотности и культуры», — подчеркнул вице-президент ассоциации инженеров-трибологов России Али Албагачиев.