Реализацию программы по модернизации электросетевого хозяйства рассмотрели в Мытищах

Заседание депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ прошло с участием представителей окружной Общественной палаты, а также руководителей Мытищинского РЭС филиала ПАО Россети «Северные электрические сети Александра Жигальцова и Мытищинского производственного отделения Мытищинского филиала АО „Мособлэнерго“ Николая Атаманова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основанием для встречи в подобном формате стали в том числе и произошедшие в минувшие выходные массовые отключения электроэнергии на отдаленных от Мытищ территориях. В частности, это касается Марфино и ряда других населенных пунктов.

ПАО Россети планово реализует инвестиционную программу, предусматривающую меры по улучшению электроснабжения Подмосковья, в том числе и городского округа Мытищи. Однако, по сообщению Александра Жигальцова, в текущем году она выполнена лишь на 20%. При этом Мособлэнерго свою инвестпрограмму выполнило на 100%.

Причина невыполнения программы Россетями — перераспределение средств на другие территории региона, где ситуация с электроснабжением требует срочного вмешательства. Понятно, что жителям главное, чтобы в их домах всегда было светло и тепло, поэтому народные избранники задали свои вопросы и получили на них ответы по поводу дальнейшей судьбы инвестпрограммы. Они пришли к обоюдному мнению, что дальнейшая работа требует изменений.

В ПАО Россети «Северные электрические сети» будет запрошен план выполнения инвестпрограммы на следующий год для дальнейшего контроля за его выполнением. В ближайшей перспективе особое внимание руководства ресурсоснабжающей организации обратят на объекты, работа которых требует оперативного вмешательства. Председатель депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ.

Евгений Коваленко отметил, что предстоит выстроить более продуктивную линию по сотрудничеству и внимательно отслеживать проведение всех предусмотренных инвестиционной программой работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.