В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» в городском округе Мытищи активно реализуется проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортной инфраструктуры для школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местный координатор проекта Андрей Гореликов совместно с активистами партии «Единая Россия» провели контроль за реконструкцией подъездных путей, которая включает обустройство современного разворотного круга. Это нововведение существенно упростит процесс посадки и высадки детей, что особенно актуально в часы пик, когда школьные автобусы сопровождают множество ребят.

Разворотный круг расположен по адресу деревня Сухарево, что создает удобное и безопасное место для остановки школьных автобусов. Ранее такая организация движения была затруднена из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, что порождало риски для юных пассажиров. Теперь, благодаря проделанной работе, родители могут быть уверены, что их дети будут в более безопасных условиях во время поездок в школу и обратно домой.

Кроме того, реализация данного проекта поддерживает концепцию комплексного подхода к улучшению городской среды. В ближайших планах — дальнейшее развитие сети безопасных маршрутов для пешеходов и велосипедистов, а также внедрение дополнительных мер по улучшению контроля за движением вблизи образовательных учреждений.

«Важно отметить, что местные жители активно участвуют в обсуждении инициатив и требуют создания комфортной городской среды для детей. Партия „Единая Россия“ активно прислушивается к мнению граждан и работает над тем, чтобы их предложения находили отражение в реальных действиях», — сказал Андрей Гореликов.

Проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» не только укрепляет безопасность на дорогах, но и формирует чувство общности среди жителей округа. С каждым днем становится все больше возможностей для эффективного сотрудничества между властью и населением, которые стремятся создать лучшее будущее для своих детей.

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