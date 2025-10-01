Реабилитационному центру Егорьевска подарили цветы, выращенные на техногрунте

В честь Дня пожилого человека коллектив подмосковного комплекса по переработке отходов «Восток» подарил постояльцам Егорьевского центра реабилитации «Чайка» цветы, выращенные на техногрунте. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Сотрудники передали центру 15 ярких кашпо с колеусами. Эти растения с их пестрыми листьями будут напоминать об ушедшем лете и радовать гостей пансионата в предстоящие холодные месяцы. А с приходом весны колеусы можно будет высадить в сад на территории центра, где они стремительно пойдут в рост, создавая яркие цветовые акценты.

Интересный факт: саженцы колеусов были выращены на территории КПО «Восток» этим летом. Особую ценность этому придает то, что цветы росли в клумбах, найденных в общем потоке отходов и восстановленных озеленителями комплекса.

Главный специалист по цветочному делу КПО лично проконсультировала сотрудников пансионата об особенностях ухода за растениями. Считается, что яркая листва стимулирует жизненную энергию, привносит в дом динамику и позитив.

Забота о тех, кто особенно нуждается в тепле, — это то, что действительно делает мир добрее.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.