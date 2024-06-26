Реабилитация Изютинского пруда стартовала на юге столицы

сегодня в 09:00

В столице начали реабилитацию Изютинского пруда. Он находится на Черноморском бульваре на юге города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, сейчас водоем в неудовлетворительном состоянии, поскольку на дне накопился слой иловых отложений. Акватория активно зарастает водорослями, произошла эрозия береговой полосы.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — добавил он.

Заммэра уточнил, что площадь водоема составляет 0,3 га. Его очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.

Петр Бирюков рассказал, что на первом этаже специалисты извлекут иловые отложения, общий объем которых оценивают в почти 2 тыс. кубометров. Благодаря этому планируется увеличить максимальную глубину до 2,5 м.

«Затем обновим 276 м разрушенных участков береговой полосы, ее оформление выполним с помощью отсыпки гранитного щебня по существующему естественному откосу. Предусмотрена укладка цилиндрических габионных конструкций», — рассказал он.

На финальном этапе предстоит обустроить зону биоплату площадью 359 кв. м. Сюда высадят свыше 6 тыс. водных растений разных видов.

Специалисты на регулярной основе организуют обследования водоемов Москвы, а в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируют каждый год, учитывая мнение жителей. Всего в этом году в городе планируют обновить более 20 прудов.