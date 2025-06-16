РБК: как изымают миллиарды у коррупционеров

В России зафиксирован рост коррупционных преступлений с начала года

В России разворачивается парадоксальная ситуация: несмотря на громкие заявления о борьбе с коррупцией, статистика фиксирует стремительный рост преступлений. За первые три месяца 2025 года выявлено 15 458 коррупционных случаев — на 24% больше, чем годом ранее, сообщает РБК .

Особую тревогу вызывает резкий скачок организованной коррупции (+46,5%) и хищений в особо крупных размерах (+65,7%).

«Каждый третий рубль украденного теперь исчисляется миллионами», — констатируют в правоохранительных органах. Яркий пример — дело экс-чиновника МЧС Даудашвили, у которого изъяли имущество на 105 млн рублей после осуждения за взятки в 12,7 млн. При этом Генпрокуратура подчеркивает «повышение качества работы»: доля мелких взяток сократилась до 20,3%, хотя их абсолютное число выросло на треть.

Параллельно набирает обороты кампания по изъятию активов. Только весной 2025 года в бюджет вернули 16 млрд рублей с бывших чиновников Камчатки, 400 млн — с фигурантов «дела МЧС», 30 млрд — с экс-топов РЖД.

«Мы научились отбирать наворованное быстрее, чем воры успевают его спрятать», — заявил генпрокурор Краснов, напомнив о 800 млрд рублей, изъятых за пять лет.

На этом фоне громкие процессы — против бывших мэров, депутатов и топ-менеджеров госкомпаний — выглядят скорее демонстрацией активности, чем системной работой, говорится в публикации. Как признаются в ведомствах на условиях анонимности, «реальные масштабы коррупции в 5-7 раз выше официальных цифр».