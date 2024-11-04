РБК: для Дворца борьбы в Уфе хотят купить 2 экрана за почти 100 млн рублей

В Уфе Республики Башкортостан (РБ) продолжают оснащать открывшийся в августе Дворец Спорта. В него собираются приобрести крупные экраны с видеопроцессором и светодиодами за 99,9 млн рублей, сообщает РБК .

За эту сумму ГАУ Центр спортивной подготовки РБК «Дворец борьбы» хочет купить два монитора. Их размер — 25,5 на 7 метров. Устройство должно быть алюминиевым, обеспечивать качественное изображение, быть ярким, поддерживать 3D.

Деньги выделяются из бюджета республики. Поставить экраны должны в период с 5 по 20 декабря 2024 года.

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