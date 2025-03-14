Развитие спорта обсудили в Балашихе

Исполнительный директор МФК «Динамо Москва» и ПФК «Арсенал» Тула Глеб Золотовский обсудил с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым развитие футбола в округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе личного приема обсуждалась стратегия всестороннего развития детского футбола в городском округе и совершенствование инфраструктуры, а также системности в работе футбольных школ.

«Было очень приятно видеть такое глубокое погружение главы города в спорт вообще и в футбол в частности. Очень рад, что Сергей Геннадиевич нашел время для того, чтобы встретиться, мы очень продуктивно поговорили. Будем надеяться, что те моменты, которые мы наметили, действительно удастся воплотить в жизнь. Есть понимание, что нужно развивать, в каком направлении двигаться. Остаётся проработать моменты и постараться на благо балашихинского футбола», — сказал Глеб Золотовский.

Глеб Золотовский — житель Балашихи, в 90-е годы играл за команды «Криогенмаш» и «Машиностроитель», в 2000-х годах за команду ФК «Балашиха» в роли полузащитника, на данный момент является экспертом на спортивном телевидении, работает в должности заместителя директора ФК «Волгарь» (Астрахань), выступающим в Футбольной Национальной Лиге.

Также в ходе приема вопросы жителей касались улучшения жилищных условий и адаптации участников специальной военной операции и поддержки их семей.

Личные приемы Сергея Юрова проходят регулярно. На них жители могут напрямую обсудить с главой округа интересующие их вопросы и получить обратную связь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.