Развитие речи и моторики: как организовать эффективную помощь ребенку с аутизмом

Ранняя диагностика и создание правильных условий позволяют ребенку с аутизмом развивать важные навыки — в этом случае шансы на социализацию значительно повышаются, сообщил РИАМО руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства „Наш Солнечный Мир“» Игорь Шпицберг.

«В раннем возрасте необходимо создание условий, которые позволили бы ребенку с аутизмом развивать весь спектр навыков, свойственных развитию обычного ребенка. Для этого необходима работа команды специалистов в рамках программы комплексной реабилитации. Необходимо сочетание занятий, направленных на развитие коммуникации и речи, познавательной и моторной сферы, навыков психоэмоциональной саморегуляции и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, работа над процессами сенсорной интеграции и многое другое», — сказал Шпицберг.

Он добавил, что центр «Наш Солнечный Мир» одним из первых в России и мире начал разрабатывать такие программы еще в 1991 году. Благодаря распространению информации об аутизме все больше родителей стали обращать внимание на ранние признаки расстройства и обращаться за помощью.

«В ряде регионов нашей страны, в том числе в рамках создаваемой нами системы непрерывного межведомственного сопровождения, начал использоваться скрининг M-Chat-R/F, позволяющий выявить детей группы риска с высокой точностью. Родители могут самостоятельно пройти этот тест», — уточнил специалист.

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного фондом Андрея Первозванного и центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля. Дата учреждена Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель — привлечь внимание к людям с неизлечимым заболеванием и повысить уровень их жизни.

Также в этот день проводят акцию «Зажги синим». Синий — официальный цвет организации фонда Autism Speaks. Им подсвечивают дома в странах, которые присоединились к акции.