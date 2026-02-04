Развитие производства и инструменты господдержки обсудили в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
В Павлово-Посадском округе 4 февраля состоялась предметная встреча первого заместителя главы округа Сергея Балашова с коллективом предприятия — АО «Электрогорский институт нефтепереработки» («ЭлИНП»). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Более 50 лет безупречной работы в сердце нефтехимической отрасли — это серьезная заявка. Сергей Владимирович, вместе с Генеральным директором Еленой Евгеньевной Милюковой, обсудили конкретные шаги по развитию производства и инструменты государственной поддержки.
Впечатлила мощь научного потенциала института:
- Наука: Плотное сотрудничество с ведущими НИИ страны, госкомпаниями и Минобрнауки.
- Практика: Более 10 уникальных экспериментальных установок и собственная испытательная лаборатория.
- Результат: Ежегодно здесь производят свыше 25 тонн специальных смазок, масел и паст по собственным разработкам!
- Эту продукцию ждут на предприятиях металлургии, машиностроения, энергетики.
А планы у коллектива амбициозные — расширение мощностей и запуск производства инновационной высокоскоростной смазки на синтетической основе.
«Убежден, что такие предприятия, как „ЭлИНП“, с его сильной командой ученых, инженеров и рабочих, — это настоящий опорный каркас отечественной промышленности. От всей души желаю коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед! А предприятию — динамичного развития и процветания», — сказал Сергей Балашов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.
«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.