Развитие производства и инструменты господдержки обсудили в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе 4 февраля состоялась предметная встреча первого заместителя главы округа Сергея Балашова с коллективом предприятия — АО «Электрогорский институт нефтепереработки» («ЭлИНП»). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 50 лет безупречной работы в сердце нефтехимической отрасли — это серьезная заявка. Сергей Владимирович, вместе с Генеральным директором Еленой Евгеньевной Милюковой, обсудили конкретные шаги по развитию производства и инструменты государственной поддержки.

Впечатлила мощь научного потенциала института:

Наука: Плотное сотрудничество с ведущими НИИ страны, госкомпаниями и Минобрнауки.

Практика: Более 10 уникальных экспериментальных установок и собственная испытательная лаборатория.

Результат: Ежегодно здесь производят свыше 25 тонн специальных смазок, масел и паст по собственным разработкам!

Эту продукцию ждут на предприятиях металлургии, машиностроения, энергетики.

А планы у коллектива амбициозные — расширение мощностей и запуск производства инновационной высокоскоростной смазки на синтетической основе.

«Убежден, что такие предприятия, как „ЭлИНП“, с его сильной командой ученых, инженеров и рабочих, — это настоящий опорный каркас отечественной промышленности. От всей души желаю коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед! А предприятию — динамичного развития и процветания», — сказал Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.