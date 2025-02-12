Развитие ООПТ: какое будущее ждет Кенозерский парк в Архангельской области

Число посетителей Кенозерского парка хотят увеличить до 36 тыс к 2030 году

Общественный совет при Минприроды провел выездное заседание в Кенозерском национальном парке, где обсуждали развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России. В этом году правительство планирует утвердить стратегию, которая будет действовать до 2036 года, сообщает «ФедералПресс» .

Глава совета Александр Закондырин подчеркнул важность учета различных климатических условий, в которых расположены ООПТ, ведь они создают разные стартовые условия для инфраструктуры и доступности этих зон.

По словам члена совета и заслуженного эколога РФ Александра Мяскова, имеющаяся стратегия требует доработки. Он отметил нехватку конкретики в целевых показателях и акцентов на региональное развитие ООПТ. Мясков уверен, что научно-экспертное сопровождение для природоохранных инициатив должно быть четко обозначено.

Директор Кенозерского нацпарка Александра Яковлева на заседании подчеркнула важность развития ООПТ и напомнила о включении парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Яковлева отметила необходимость улучшения транспортной инфраструктуры, например, строительства моста через реку Онегу и улучшения состояния дорог. Она уверена, что увеличение числа посетителей парка до 36 тыс. к 2030 году возможно без ущерба экосистеме.

«Мы уверены, что природное наследие неделимо с культурным: эти факторы формирую идентичность граждан и воспитывают гордость к своей стране», — добавила Яковлева.

Зампред правительства Архангельской области Игорь Мураев подчеркнул стратегическую важность региона, где находятся космодром «Плесецк» и уникальные природные объекты. Он также указал на проблемы, связанные с утратой экологической ценности ООПТ, на необходимость изменений в режимах их охраны или ликвидации тех, которые не сохраняют свою уникальность. Мураев надеется на поддержку Общественного совета в решении этих вопросов.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии Николай Доронин также отметил значимость развития ООПТ на Крайнем Севере и важность обмена опытом между работниками этих территорий для решения существующих проблем.