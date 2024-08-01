Разуваева: под форумы «Росмолодежи» задействованы 43 площадки во всех уголках РФ

Ключевой задачей форумов «Росмолодежи» станет работа над национальным проектом «Молодежь и дети» и ролью молодежи в реализации национального проекта, рассказала журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«В 2024 году под форумы «Росмолодежи» задействованы 43 площадки в разных уголках России», - заявила Разуваева.

Она добавила, что программа каждой смены формируется из запросов и тематик, которые поступили к организаторам. За каждой сменой закреплен архитектор, который является профессионалом в той или иной сфере.

«В этом году будет больше неформального общения. Спикеры, гости фестиваля будут приезжать с членами семьи и отдельное внимание будет уделено теме взаимоотношений в семье, гости будут делиться своими практиками», - сказала Разуваева.

Также участников форума ждут лекции от ведущих профессионалов разных сфер. Например, ресторатор-предприниматель, который будет рассказывать, как выстраивать бизнес, и в то же время готовить еду.

«Будет много неформатного», - заключила Разуваева.

Участниками форума «Территория смыслов» стали более 2000 человек со всех регионов России, а также иностранные граждане. Форум уже шестой год проходит в Мастерской управления «Сенеж» - образовательном центре президентской платформы «Россия - страна возможностей».