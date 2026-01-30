Разряжаются и лагают: обновление от Apple убивает старые iPhone

Владельцы старых iPhone жалуются на глюки и замедление работы после обновления

Компания Apple представила обновление операционной системы, которое «убивает» старые iPhone. После установки новой iOS устройства в 2 раза быстрее садятся и постоянно глючат, сообщает SHOT .

iPhone у некоторых россиян сами обновились до операционной системы 26. Новая iOS была установлена как на старенькие 5S, изготовленные в 2013 году, так и более новые модели.

Россияне, которые пользуются более древними моделями iPhone, жалуются, что их устройства новую версию «операционки» не тянут. Они работают в разы медленнее и садятся в 2 раза быстрее.

Некоторые пользователи допускают, что Apple намеренно обновила старые iPhone. Так компания мотивирует их владельцев поменять устройство на новое.

