Самолет премьера Испании совершил экстренную посадку в Анкаре

Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, следовавший в Ереван, совершил экстренную посадку в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что самолет экстренно приземлился из-за технической неисправности, хотя она не было серьезной. Решение о посадке было принято в соответствии с протоколом безопасности.

Премьер Испании летел из Мадрида в Ереван для участия в заседании Европейского политического сообщества.

Ранее в американском штате Техас произошла авиакатастрофа, унесшая жизни всех членов команды по пиклболу из клуба «Амарилло».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.