Разработки компании Подмосковья обеспечат охрану акваторий стратегических объектов РФ

Предприятие «НПК „Дедал“, входящее в блок безопасности Госкорпорации „Росатом“, на площадке ОЭЗ „Дубна“ активно ведет работу по созданию средств защиты акваторий стратегических объектов страны. Компания подготовила четыре уникальные разработки для обеспечения безопасности на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках сотрудничества с отраслевыми предприятиями „Росатома“ компания „НПК „Дедал“ создает инновационные решения, гарантирующие безопасность в условиях современных вызовов, в том числе — защиту границ нашего государства. Компания уже закончила опытно-конструкторские работы по двум разработкам в области защиты акваторий объектов, еще по двум изделиям ОКР планируется завершить до конца этого года», — сказала в своем Telegram-канале рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина зампред Зиновьева.

«НПК „Дедал“ постоянно совершенствует свои технические решения для обеспечения надежной и эффективной охраны стратегически важных объектов страны. Используя передовые технологии и собственный опыт, специалисты разрабатывают приборы и системы, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности.

«В прошлом году мы завершили ОКР по разработке гидроакустического средства обнаружения „Минога“, которое предназначено для обнаружения факта проникновения в акваторию охраняемого объекта подводных пловцов и малоразмерных подводных аппаратов. ГАС „Минога“ стала первой в России сертифицированной гидроакустической станцией, соответствующей требованиям, предъявляемым к объектам использования атомной энергии. В настоящее время на предприятии ведутся активные работы по монтажу средств обнаружения на одном из ключевых предприятий Госкорпорации „Росатом“. Также мы закончили ОКР по разработке гидроакустического средства предупреждения „Осьминог“, которое исключит подводные нарушения — оперативно предупредит несанкционированное проникновение в запретную зону водолазов и подводных пловцов», — рассказал заместитель генерального директора АО «НПК „Дедал“ по НИОКР Александр Яничкин.

ГАС «Минога» и ГСП «Осьминог» успешно прошли испытания на базе Южного отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН в Геленджике, а также сравнительные испытания на одном из объектов использования атомной энергии в интересах Госкорпорации «Росатом».

До конца года на предприятии намерены завершить еще две опытно-конструкторские работы. Магнитометрическое средство обнаружения «Горгона» предназначено для создания протяженных маскируемых рубежей охраны мелководных участков водной среды для обнаружения подводных пловцов-диверсантов, имеющих при себе ферромагнитные предметы (акваланг, автомат, магнитные мины и др.). Еще одна инновационная разработка — боносетевое морское заграждение «Черноморец» рассчитано на принудительную остановку маломерных надводных судов, таких как лодки и катера.

«Научно-производственный комплекс „Дедал“ — ведущее предприятие страны в сфере охранных технологий. Нас радуют успехи резидента и в своей области, и по воспитанию будущих кадров. В этом году выпускники университета „Дубна“, успешно завершившие целевое обучение, уже приступили к своим обязанностям в различных подразделениях предприятия. Молодые специалисты наравне с профессионалами будут участвовать в разработке и внедрении новых технологий, модернизации производственных процессов, обеспечении высокого качества продукции», — комментирует генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.