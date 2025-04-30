Разработка промышленной компании из Подмосковья выводит в топ медиаполя

По версии системы медиамониторинга «СКАН-Интерфакс», «Газпром нефть» вошла в число самых заметных нефтегазовых компаний в медиаполе в первом квартале 2025 года. Одной из наиболее резонансных тем, повлиявших на информационную активность бренда, стал запуск производства белых масел на заводе компании в Омске.

Журналисты посетили завод «Газпромнефть — смазочные материалы» в Омске, где увидели, как выпускаются высокоочищенные белые масла, предназначенные для самых чувствительных отраслей: от косметологии и детской гигиены до ветеринарии и фармацевтики. Качество продукции подтверждено на государственном уровне и соответствует требованиям Евразийского реестра пищевых смазочных материалов.

«Белые масла прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость, эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное — полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа», — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Белые масла применяются при производстве медицинских приборов, вакцин, капсул и таблеток, а также в составе массажных и косметических средств. Производство полностью автоматизировано, а контроль на каждом этапе обеспечивает максимальную чистоту и безопасность продукта.