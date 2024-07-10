Разработчик из Подмосковья стал призером геймджема от конкурса «Начни игру»

Михаил Шкурко из Звенигорода стал победителем в номинации «Лучший визуальный стиль» на геймджеме от Всероссийского конкурса «Начни игру», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Геймджем — это соревнования по скоростной игровой разработке. За 72 часа участникам предлагалось создать полезные продукты для ПК, мобильных устройств или настольные игры.

Руководитель Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова отметила, что регистрацию прошли 1 578 человек, в том числе 297 соло-разработчиков, из 80 регионов России и 10 иностранных государств. Участниками геймджема стали 199 команд. Представители 17 лучших из них выступили с защитой своих проектов. Члены жюри выбрали победителей в 8 номинациях.

Ученик 8 класса школы «КвантУм» им. Героя Советского Союза В. Фабричнова Михаил Шкурко из Звенигорода в составе команды GameCrafters стал победителем в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия», которая учит «слепой» печати на клавиатуре.

Из Московской области участие принимал 91 человек, но лишь Михаилу удалось дойти до финала и стать призером геймджема. Также в его команде были студентка 3 курса МГТУ им. Н. Э. Баумана Анна Карапетян, самозанятые Александр Сульдин (г. Москва) и Ольга Ермолаева (г. Тольятти).

«Мы хотели создать что-то уникальное и увлекательное, что принесло бы пользу игрокам. Каждый из нас написал по 10 идей, а затем выбрали фаворита. Мы вспомнили тренажер „Соло на клавиатуре“, который помогал нам улучшать навыки „слепой“ печати еще в детстве. Мы решили, что на этой основе можно создать интересную обучающую игру с казуальным визуалом в мире магических стихий, а главной механикой игры сделать ввод названия заклинаний для сражений прямо с клавиатуры», — рассказал Шкурко.

Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей

Михаил отметил, что работа давалась непросто, особенно ему, ведь школьник никогда до этого не работал в команде. Он считает, что секрет успеха скрывался в уверенности.

«Изначально на победу мы не очень рассчитывали, главной целью ставили закончить проект. Но к середине разработки обрели уверенность в том, что делаем, и решили, что обязаны победить! Наша самая сильная сторона — визуал, поэтому мы сразу нацелились на эту номинацию», — поделился Шкурко.

За победу в номинации команда Михаила получила мерч от VK Play и «Мира Танков», тематические книги от издательства «Бомбора» и настольные игры от Hobby World, а также поддержку и признание игрового сообщества.

Геймджем открыл третий сезон Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация на него уже идет на платформе начниигру.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.