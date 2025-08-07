Разные биологические виды: кинолог пояснил, почему собака не может быть веганом

В последние годы можно отметить категорию владельцев собак, которые начинают переходить на вегетарианское или даже веганское питание для своих питомцев. Во многом это является следствием очеловечения собак и проектирования на них всех привычек хозяина, в том числе и пищевых, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Во-первых, я не устану повторять, что нельзя проектировать на собак свои привычки, эмоции и образ жизни: мы разные биологические виды. Как нельзя из любви к своему питомцу кормить его со своего стола пирожными и шоколадом, так и нельзя делать из него вегана. Во-вторых, говоря о вегетарианстве как о форме поддержки прав животных, возникает противоречие: права собаки, которая лишена видотипичного питания, в приоритет при этом не поставлены», — объясняет Голубев.

По его словам, собаки — хищники, что подтверждается строением их зубов, коротким кишечником и высокой кислотностью желудка, необходимыми для переваривания животных белков. У собак мало амилазы, что позволяет им питаться растительной пищей в периоды отсутствия белковой, но растительные белки не содержат всех необходимых аминокислот. Недостаток аминокислот может привести к проблемам со здоровьем, особенно у молодых собак.

За тысячелетия одомашнивания собаки адаптировались к усвоению растительной пищи, но остаются зависимыми от животного белка. Они могут выжить на растительной диете, но не процветать. Исследования подтверждают, что для удовлетворения нутриентных потребностей собаки нуждаются в животных продуктах.

Эксперт отметил, что в случае, если владелец категорически не переносит вида мяса, то можно отдать предпочтение уже готовым рационам в упаковке. На рынке представлены корма как с содержанием белка животных и птиц, так и корма на основе рыбы и яиц. Более того, последнее время появляются корма, созданные на основе белка насекомых и дополненные необходимыми ингредиентами, которые покрывают потребности собак в белках нерастительного происхождения и могут использоваться на постоянной основе.

В любом случае, при выборе корма необходимо ориентироваться на потребности животного: лучше всего при составлении диеты и выбора корма проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион, заключил Голубев.