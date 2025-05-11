Разин оспаривает права на песни «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск в суд, оспаривая законность использования песен коллектива в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сообщает ТАСС .

Речь идет о таких хитах, как «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

Разин утверждает, что вдова покойного солиста Юрия Шатунова Светлана не имела юридических прав на распоряжение этими произведениями и, следовательно, не могла заключать договор с создателями сериала. Первое заседание по иску назначено на 12 мая.

Это не первая попытка Разина оспорить решения, связанные с наследием Шатунова. Ранее он уже пытался опровергнуть завещание певца, оставившего имущество супруге. Конфликт вокруг авторских прав на песни «Ласкового мая» продолжается несколько лет, а их использование в сериале, действие которого происходит в 1990-х, вновь обострило спор.

Создатели «Слова пацана» пока не прокомментировали ситуацию. Если суд удовлетворит иск Разина, это может повлечь за собой изъятие саундтрека из уже выпущенных эпизодов и ограничить использование музыки в будущих сезонах.