Продюсер «Ласкового мая» требует признать недействительным завещание Шатунова

Замоскворецкий районный суд Москвы принял к рассмотрению иск, где ответчиками значатся вдова певца Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла.

Это уже не первая попытка Разина отстоять свои интересы через суд. Ранее арбитраж отказал продюсеру в иске о правах на песни «Ласкового мая», которые автор текстов Сергей Кузнецов при жизни передал Шатунову. В том деле ответчиком также выступала вдова певца, а третьим лицом — мать Кузнецова Валентина.

49-летний Шатунов скончался летом 2022 года от обширного инфаркта, а через несколько месяцев ушел из жизни и автор многих хитов группы Сергей Кузнецов. Смерть культовых музыкантов оставила после себя не только творческое наследие, но и юридические споры.

Представители семьи Шатунова не стали комментировать ситуацию до начала судебных слушаний.