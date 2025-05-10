Продюсер «Ласкового мая» требует признать недействительным завещание Шатунова
Бывший продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин начал новую судебную тяжбу, на этот раз оспаривая завещание покойного солиста Юрия Шатунова, сообщает РИА Новости.
Замоскворецкий районный суд Москвы принял к рассмотрению иск, где ответчиками значатся вдова певца Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла.
Это уже не первая попытка Разина отстоять свои интересы через суд. Ранее арбитраж отказал продюсеру в иске о правах на песни «Ласкового мая», которые автор текстов Сергей Кузнецов при жизни передал Шатунову. В том деле ответчиком также выступала вдова певца, а третьим лицом — мать Кузнецова Валентина.
49-летний Шатунов скончался летом 2022 года от обширного инфаркта, а через несколько месяцев ушел из жизни и автор многих хитов группы Сергей Кузнецов. Смерть культовых музыкантов оставила после себя не только творческое наследие, но и юридические споры.
Представители семьи Шатунова не стали комментировать ситуацию до начала судебных слушаний.