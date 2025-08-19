«Разговоры о важном» дойдут до малышей

сегодня в 04:52

С сентября в детсадах 22 регионов начнут тестировать «Разговоры о важном»

С 1 сентября в российских детских садах запускают экспериментальный вариант программы «Разговоры о важном» для детей от трёх до семи лет.

Как подтвердили «Ведомостям» в Минпросвещения, пилотный проект охватит дошкольные учреждения в 22 регионах, включая Москву.

«В этом возрасте закладывается фундамент личности, поэтому мы делаем акцент на семейных ценностях, доброте и уважении к нашей культуре», — пояснил министр Сергей Кравцов.

Занятия будут проходить в игровом формате с чтением книг и творческими заданиями.

До конца года министерство проанализирует результаты апробации — если эксперимент признают успешным, «Разговоры о важном» станут обязательными для всех государственных садов. Родителям же пока рекомендуют обращать внимание на то, как педагоги преподносят эти темы самым маленьким.