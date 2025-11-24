«Разговор о важном» провели ветераны СВО с учащимися Богородского округа

В понедельник для учащихся центра образования № 12 состоялся особенный урок в формате «Разговор о важном». На мероприятие были приглашены руководитель ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов (позывной «Байконур») и боец СВО (позывной «Хогенц»). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ветераны СВО поделились своими историями, опытом и уроками, которые извлекли из службы. Важной частью визита стал разговор о значимости патриотизма и событий, связанных со специальной военной операцией, о значении взаимопомощи и единства. Гости рассказали о мотивах, побудивших их встать на защиту Родины.

Такой формат уроков дает возможность школьникам задавать вопросы непосредственным участникам современных, исторических событий, получать исчерпывающие ответы и находить вдохновение в примерах мужества и стойкости.

Такие встречи помогают создать диалог между поколениями, укрепляют связь между молодежью и ветеранами. Это способствует передаче ценностей и исторического опыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.