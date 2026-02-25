Раздельным накоплением отходов охвачены 96 млн россиян

Российский экологический оператор подвел итоги работы по внедрению раздельного накопления отходов. По итогам прошлого года, 96,1 млн (63,67%) россиян охвачено раздельным накоплением ТКО, передает пресс-служба РЭО.

Контейнеры для раздельного сбора отходов установлены в 146 городах с населением более 100 тысяч человек. Суммарно по городам России число таких контейнеров достигло 258 тысяч единиц.

В 18 регионах внедрен фракционный сбор отходов, в 43-х — организована двухконтейнерная система сбора (вторсырье и смешанные отходы), в 13-и — комбинируются оба варианта.

«Для того, чтобы развивать экономику замкнутого цикла и повышать эффективность предприятий по обработке и утилизации отходов, необходимо активнее внедрять раздельный сбор. — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Он является неотъемлемой частью системы обращения с ТКО, и мы продолжим вовлекать все больше людей в этот процесс».