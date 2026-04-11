Раздел и бросил: убийца 14 лет скрывался от следствия в Алтайском крае

В Алтайском крае задержали мужчину за убийство, совершенное 14 лет назад. Маньяк подмешал женщине в коктейль психотропное вещество, убил ее, раздел и оставил тело за рестораном, сообщает SHOT .

Зверское убийство произошло в ноябре 2012 года. 18-летний Николай Р. из Рубцовска отправился гулять с друзьями на своем автомобиле «ВАЗ 2109». По пути они увидели 39-летнюю Елена и предложили подвезти. Во время поездки молодые люди уговорили женщину с ними выпить. В итоге ее привезли на берег реки Алей в районе населенного пункта Безрукавка.

Николай, предположительно, рассчитывал на продолжение и подмешал Елене в напиток психотропное вещество. Женщина поняла, что с ней происходит что-то странное. После этого между Еленой и Николаем произошел конфликт. В ходе ссоры он неожиданно набросился на женщину и избил ее до смерти. Тело привез к ресторану «Пале Рояль», раздел жертву и бросил тело в лесополосе.

Убийце удалось замести все следы преступления, что помогло ему продолжить обычную жизнь. Однако с криминалом Николай не завязал и начал воровать. В 2018 году суд приговорил мужчину к 8 месяцам условно за кражу. Теперь, спустя 14 лет, Николая Р. отправили в СИЗО за жестокую расправу над женщиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.