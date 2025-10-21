Ray раскрыла подробности личной жизни, сменив романтический пейринг
Дочь Глюкозы Лидия Чистякова появилась на вечеринке с новым возлюбленным
18-летняя Лидия Чистякова, известная под сценическим псевдонимом Ray и продолжающая музыкальную династию, была замечена в компании нового бойфренда на вечеринке Вани Дмитриенко, сообщает портал Super.
Несмотря на попытки пары сохранить инкогнито, корреспондентам удалось зафиксировать их поцелуй у служебного входа после выступления.
По данным инсайдеров, дочь Натальи Ионовой (Глюкозы) намеренно скрывает личность избранника и не афиширует отношения.
Ранее поклонники предполагали роман между Чистяковой и Антонием Киселевым — сыном рэпера Децла, однако эти слухи не нашли подтверждения.