Ray раскрыла подробности личной жизни, сменив романтический пейринг

сегодня в 22:08

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова появилась на вечеринке с новым возлюбленным

18-летняя Лидия Чистякова, известная под сценическим псевдонимом Ray и продолжающая музыкальную династию, была замечена в компании нового бойфренда на вечеринке Вани Дмитриенко, сообщает портал Super .

Несмотря на попытки пары сохранить инкогнито, корреспондентам удалось зафиксировать их поцелуй у служебного входа после выступления.

По данным инсайдеров, дочь Натальи Ионовой (Глюкозы) намеренно скрывает личность избранника и не афиширует отношения.

Ранее поклонники предполагали роман между Чистяковой и Антонием Киселевым — сыном рэпера Децла, однако эти слухи не нашли подтверждения.