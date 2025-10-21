Рассылки и уведомления: эксперт рассказал об очередном способе мошенничества

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» МГУ Тимофей Воронин заявил, что в последнее время распространилась новая схема мошенничества с использованием почтовых ящиков в жилых домах, сообщает RT .

«Эти методы никуда не ушли и даже, наоборот, приобретают разнообразные направления обмана. Через почтовые ящики ведется рассылка квитанций с QR-кодами, ведущими на фейковые сайты. Сложность выявления мошенников в данном случае заключается в том, что квитанции и платежные документы могут быть очень похожи на настоящие документы», — сказал эксперт.

По его словам, прежде чем наводить сканер на QR-код на квитанции, необходимо удостовериться в ее подлинности. Внимательно изучите указанные в ней адрес, ваши личные сведения, номер жилья, банковские реквизиты и прочую информацию, чтобы избежать неприятностей.

Злоумышленники часто используют рассылку поддельных уведомлений в почтовые ящики, маскируясь под объявления о немедленной замене приборов учета, инспекции окон, систем вентиляции и отопления. Такое сообщение может быть как фальшивым официальным предупреждением, так и завуалированным предложением услуг.

Во время визита в квартиру мошенник может вымогать плату за так называемые услуги, навязать ненужные товары или просто украсть ценные вещи и скрыться.

