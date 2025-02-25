Расследование продолжается: Бориса Зимина* подозревают в поддержке оппозиции

Сын основателя «Билайна», предприниматель Борис Зимин*, помимо мошенничества, также мог финансировать оппозицию: до весны 2024 года он продолжал способствовать деятельности Фонда борьбы с коррупцией**, а также взял на работу младшего брата Алексея Навального*** Олега, сообщает RT .

Хакеры слили на анонимный портал Underside скриншоты переписки Зимина*, согласно которым в 2024 году он перечислил ФБК** 60 тыс. евро, а в общей сложности 780 тыс. евро.

Как заявил управляющий партнер компании «Орлов, Вербицкий, Добровольский и партнеры», юрист Анатолий Вербицкий, если эти данные подтвердятся, у Зимина* могут быть большие проблемы с законом.

«Подобного рода публичные заявления могут послужить основанием для проведения доследственной проверки. Если факты подтвердятся, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по соответствующей статье о поддержке экстремистских организаций», — сказал эксперт.

В январе 2023 года Зимина* заочно арестовывали по делу о мошенничестве с акциями Belka Car на сумму в 567 млн рублей. Он назвал его «политическим».

* Признан в России иноагентом.

** Признан экстремистской организацией и запрещен в России.

*** Физическое лицо, внесенное в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.