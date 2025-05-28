Расширенный прием военнослужащих СВО и их семей прошел в Богородском округе

По инициативе Центра поддержки участников СВО и их семей в Богородском округе прошел расширенный прием военнослужащих специальной военной операции и их семей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На вопросы обратившихся ответили депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, председатель Совета депутатов округа Владимир Хватов, депутаты фракции «Единая Россия» Павел Ермилов, Анна Кириллова и Павел Волнов.

В приеме также приняли участие представители Ногинской городской прокуратуры, филиала «Восток» АО «Мособлгаз», Московского областного фонда «Защитники Отечества», администрации Богородского округа и юристы коллегии адвокатов Московской области «Фемида».

В этот день за помощью обратились двенадцать человек. Большинство вопросов касалось предоставления мер социальной поддержки, выплат денежного довольствия и назначения военной пенсии.

Также потребовалась помощь в решении вопросов о подключении газа по программе «Социальная газификация», о списании задолженности по кредитам и проведении ремонта кровли многоквартирного дома, в котором проживает семья военнослужащего СВО.

Все заявители смогли получить исчерпывающие консультации. По большинству вопросов решение удалось найти сразу же в ходе приема. Вопросы, требующие более подробной проработки, будут решены совместно с профильными специалистами администрации Богородского округа.

«Оказание содействия участникам СВО и членам их семей остается приоритетным в работе депутатов», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев.

Подобный формат работы важен и нужен, поскольку позволяет охватить существенный блок проблем. Владимир Пекарев отметил, что, как и прежде, семьи участников спецоперации будут сопровождаться до окончательного решения всех вопросов — никто не останется без внимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.