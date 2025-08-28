Расширение зоны платных парковок обсудили реутовские депутаты

На заседании Комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления депутаты рассмотрели вопрос об утверждении Положения о наградах г. о. Реутов Московской области, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Положение добавили возможность награждения не только граждан, но и коллективов организаций, предприятий и учреждений наградами «За заслуги перед г. о. Реутов» трех степеней.

Депутаты рассмотрели вопрос о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Реутов» и о награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Реутов». С докладом выступила заместитель Главы Реутова Екатерина Отческая и представила на рассмотрение депутатов характеристики предложенных кандидатур для награждения.

Были приняты решения вынести вопросы к рассмотрению на заседание Совета депутатов.

На заседании Комитета по экономическим и имущественным вопросам члены комитета рассмотрели вопрос об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в собственность городского округа Реутов. Министерство культуры и туризма Московской области ежегодно распределяет по библиотекам муниципалитетов издание православной энциклопедии.

Депутаты обсудили вопрос о внесении дополнений и изменений в Решение Совета депутатов Реутова «О создании и использовании на платной основе парковки (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. о. Реутов». Создание парковочных мест, используемых на платной основе, необходимо для ликвидации хаотичной парковки брошенного бесхозного автотранспорта и большегрузов. Это поможет разгрузить улицы и обезопасить движение транспорта и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.