Расширен сервис заправки экологическим реагентом

На федеральных трассах М-7 «Волга» и М-11 «Нева» заправка реагентом AdBlueдля очистки выхлопных газов дизельных двигателей стала доступна еще на трех АЗС «Газпромнефть» в Московской области, сообщает пресс-служба сети.

Заправочные модули AdBlue позволяют залить желаемый объем реагента напрямую в специальный бак автомобиля. Для дополнительного удобства они расположены отдельно от топливораздаточных колонок. AdBlue применяется для снижения выбросов оксида азота в атмосферу. Реагент расходуется двигателем в объеме порядка 5% от потребляемого топлива. Ряд производителей современных дизельных автомобилей предусматривает его обязательное использование.

Заправка жидкости непосредственно в бак позволяет сократить использование пластиковой упаковки, что соответствует экологическим приоритетам. В настоящее время такой сервис предоставляют АЗС сети, расположенные на федеральных автомагистралях в Московской, Ленинградской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Смоленской областях и Краснодарском крае.

Актуальную информацию о наличии модулей AdBlue можно увидеть на информационной стеле при въезде на АЗС, в мобильном приложении или на сайте сети «Газпромнефть». Дополнительные рекомендации по использованию экологического реагента могут предоставить сотрудники станций.

Подготовка по этой и другим темам ведется входе регулярного повышения квалификации. А современные системы самообслуживания и автоматизации процессов управления АЗС снижают трудозатраты персонала и высвобождают время в пользу персонифицированного клиентского сервиса.